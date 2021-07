Terra Fuochi, sequestrata una nuova discarica abusiva (Di martedì 20 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto“Il sequestro di una nuova discarica abusiva di 60mila metri cubi dimostra come sia fondamentale il lavoro della polizia locale, in questo caso quella di Giugliano guidata dal comandante Luigi Maiello. Supportati dai carabinieri e dai militari dell’Esercito, questi ultimi guidati dal Comandante di Raggruppamento ‘Campania’ per le operazioni ‘Strade Sicure’ e ‘Terra dei Fuochi’, Colonnello Daniele Cesaro, è stato bloccato un traffico di rifiuti dall’Isola d’Ischia”. Lo rende noto il presidente della commissione Ecomafie Stefano Vignaroli (M5s). “Materiali edili di risulta ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 20 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto“Il sequestro di unadi 60mila metri cubi dimostra come sia fondamentale il lavoro della polizia locale, in questo caso quella di Giugliano guidata dal comandante Luigi Maiello. Supportati dai carabinieri e dai militari dell’Esercito, questi ultimi guidati dal Comandante di Raggruppamento ‘Campania’ per le operazioni ‘Strade Sicure’ e ‘dei’, Colonnello Daniele Cesaro, è stato bloccato un traffico di rifiuti dall’Isola d’Ischia”. Lo rende noto il presidente della commissione Ecomafie Stefano Vignaroli (M5s). “Materiali edili di risulta ...

Advertising

larampait : #TerradeiFuochi e #tumori, a fine mese relazione della Procura di #SMCV - anteprima24 : ** Terra Fuochi, sequestrata una nuova discarica abusiva ** - faisaluc2 : RT @MercurioPsi: 199° #bus in fiamme ?? dal 2016 ??CENTO??NOVANTA??NOVE ?? #Roma nuova terra dei fuochi - Nom1_Cognom1 : RT @MercurioPsi: 199° #bus in fiamme ?? dal 2016 ??CENTO??NOVANTA??NOVE ?? #Roma nuova terra dei fuochi - OfficiaLucio : RT @MercurioPsi: 199° #bus in fiamme ?? dal 2016 ??CENTO??NOVANTA??NOVE ?? #Roma nuova terra dei fuochi -