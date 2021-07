Steam Deck corregge le specifiche e la larghezza di banda della RAM è raddoppiata

(Di martedì 20 luglio 2021) In seguito all'annuncio di, gli appassionati e coloro che sono interessati all'acquistoconsole/PC di Valve, si stanno interrogando sulle potenzialità del nuovo dispositivo. In molti si sono soffermati sulletecniche, evidenziando un possibile collo di bottiglia e cioè unadidelle memorie LPDDR5 di 44GB/s. Valve, però, ha modificato lepiattaforma, raddoppiando ladiRAM. Leggi altro...

zazoomblog : Steam Deck corregge le specifiche tecniche e raddoppia la larghezza di banda della RAM - #Steam #corregge… - misteruplay2016 : Steam Deck corregge le specifiche tecniche e raddoppia la larghezza di banda della RAM - lucediroma : @pacy1988 EH MA STEAM DECK ALLORA???? COME LA METTIAMO??? - Tech_Gaming_it : Steam Deck: Nuovi dettagli sulla compatibilità dei giochi - infoitscienza : Steam Deck: la larghezza di banda della RAM è raddoppiata, Valve ha corretto le specifiche tecniche – NotiziaVideog… -

Pochi giorni fa Valve ha lanciato la console portatile, un dispositivo simile a Nintendo Switch, ma studiato e ottimizzato per far girare i giochi di. Guardando la scheda tecnica, la console portatile da 419 euro appena rivelata sembra ...Non si fa altro che parlare di, la nuova console ibrida prodotta da Valve che sembra promettere molto bene dal lato hardware. Eppure, sembra che inizialmente il sito ufficiale avesse riportato delle specifiche sbagliate ...Steam Deck: raddoppiata la larghezza di banda della RAM. Valve corre ai ripari e corregge le specifiche tecniche.La Steam Deck è appena arrivata e abbiamo già scoperto che, se non vi pasta la potenza che sprigiona, potete migliorarla. Così.