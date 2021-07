San Gregorio. Joselito e Michael Marras condannati a 20 anni per l’omicidio dei fratelli Mirabello (Di martedì 20 luglio 2021) La giustizia fa il suo corso. Joselito e Michael Marras, padre e figlio di 53 e 28 anni, sono stati condannati a 20 anni per il duplice omicidio dei fratelli vibonesi Davide e Massimiliano Mirabello (40 e 35 anni), uccisi a Dolianova il 9 febbraio dell’anno scorso. Stefano Mura, accusato di favoreggiamento, è stato condannato a due anni. Le sentenze sono state pronunciate in tribunale a Cagliari dal giudice Giorgio Altieri nel corso del processo con rito abbreviato, in accoglimento delle richieste presentate da parte ... Leggi su laprimapagina (Di martedì 20 luglio 2021) La giustizia fa il suo corso., padre e figlio di 53 e 28, sono statia 20per il duplice omicidio deivibonesi Davide e Massimiliano(40 e 35), uccisi a Dolianova il 9 febbraio dell’anno scorso. Stefano Mura, accusato di favoreggiamento, è stato condannato a due. Le sentenze sono state pronunciate in tribunale a Cagliari dal giudice Giorgio Altieri nel corso del processo con rito abbreviato, in accoglimento delle richieste presentate da parte ...

Ultime Notizie dalla rete : San Gregorio San Gregorio Magno, rifiuti abbandonati in un'area verde, responsabili individuati e sanzionati Rifiuti abbandonati sono stati scoperti in un'area verde a San Gregorio Magno. Lo rende noto l'amministrazione, spiegando che "ancora una volta alcuni cittadini peccano di inciviltà, di mancanza di rispetto nei confronti dell'ambiente e dei propri compaesani".

Ritiro Palermo, Giron in conferenza stampa / LIVE MSL - NO - BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447 Maxime Giron si presenta. Il difensore ex Bisceglie è il protagonista della conferenza stampa di oggi nel ritiro del Palermo a San Gregorio Magno: l'occasione per raccontare le prime sensazioni da nuovo giocatore rosanero. Dalle ore 14.00 su STADIONEWS le dichiarazioni in diretta testuale.

San Gregorio, ciclista in gravi condizioni dopo la caduta in mountain bike L'Amico del Popolo Ritiro Palermo, Maxime Giron in conferenza stampa / VIDEO Per la prima volta in conferenza stampa il neo acquisto del Palermo, Maxime Giron. L’ex Bisceglie risponde alle domande direttamente dal ritiro a San Gregorio Magno. LEGGI ANCHE CIANCI AL PALERMO? IL ...

EAV: parte l'operazione "treno sicuro" L'Eav ha presentato oggi il suo nuovo sistema “Treno Sicuro. L’evoluzione dei trasporti regionali”, mostrando un prototitipo perfettamente funzionante: "Si tratta di un progetto ambizioso che rivoluzi ...

L'Eav ha presentato oggi il suo nuovo sistema "Treno Sicuro. L'evoluzione dei trasporti regionali", mostrando un prototitipo perfettamente funzionante: "Si tratta di un progetto ambizioso che rivoluzi ...