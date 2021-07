Pamela Barretta vittima di stalking: “Un maniaco mi ha seguita in auto” (Di martedì 20 luglio 2021) L’ex dama di Uomini e Donne ha raccontato sui social uno spiacevole episodio avvenuto tra le strade di Brindisi. “Un maniaco mi ha seguita in auto in pieno centro, stavo andando dal parrucchiere e ho iniziato a correre”, ha raccontato Pamela Barretta. “Inizialmente avevo sottovalutato la cosa”, ha ammesso. “Noi donne dobbiamo seguire il nostro sesto senso sempre, perché è infallibile”, ha raccontato sollevata di aver scampato il peggio. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di martedì 20 luglio 2021) L’ex dama di Uomini e Donne ha raccontato sui social uno spiacevole episodio avvenuto tra le strade di Brindisi. “Unmi hainin pieno centro, stavo andando dal parrucchiere e ho iniziato a correre”, ha raccontato. “Inizialmente avevo sottovalutato la cosa”, ha ammesso. “Noi donne dobbiamo seguire il nostro sesto senso sempre, perché è infallibile”, ha raccontato sollevata di aver scampato il peggio. L'articolo proviene da City Roma News.

