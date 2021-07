Origine Coronavirus: creato in laboratorio, la Cina è pronta ad ammetterà l’errore (Di martedì 20 luglio 2021) Alla fine potrebbe aver avuto ragione Donald Trump sull’Origine del Coronavirus alla base della pandemia da Covid-19, potrebbe essere stato creato in laboratorio e la Cina sarebbe persino pronta ad ammetterlo, addossando però le responsabilità a degli scienziati che avrebbero insabbiato il caso. Sarebbe questa, secondo quanto scrive il TgCom24, la exit strategy di una trattativa che sarebbe in corso tra le prime due potenze mondiali per chiudere la polemica sul virus e voltare pagina. L’ipotesi: la Cina ammette l’Origine artificiale del ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 20 luglio 2021) Alla fine potrebbe aver avuto ragione Donald Trump sull’delalla base della pandemia da Covid-19, potrebbe essere statoine lasarebbe persinoad ammetterlo, addossando però le responsabilità a degli scienziati che avrebbero insabbiato il caso. Sarebbe questa, secondo quanto scrive il TgCom24, la exit strategy di una trattativa che sarebbe in corso tra le prime due potenze mondiali per chiudere la polemica sul virus e voltare pagina. L’ipotesi: laammette l’artificiale del ...

