"Non ti vaccini? Resti senza stipendio". Ecco la proposta di Confindustria (Di martedì 20 luglio 2021) Suona più o meno così: se non ti vaccini, rischi di essere demansionato e rimanere senza stipendio. Almeno questa è la ratio dietro a una proposta che Confindustria ha fatto filtrare al suo interno, e che sarebbe pronta ad avanzare al governo, impegnato nella scrittura del nuovo decreto che dovrà regolare l'uso del Green pass sul territorio nazionale. "L'intento è quello di consentire ai datori di lavoro di richiedere l'esibizione di una certificazione verde valida ai fini di regolare l'ingresso nei luoghi di lavoro e/o lo svolgimento delle mansioni lavorative dei vari soggetti", perché "l'esibizione di ...

