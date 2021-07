Nel 2021 è scontato che la Lazio sia un feudo fascista? (Di martedì 20 luglio 2021) La mediazione sta maturando, ne sentiamo il fetore incombente. “Vabbé dai, ripariamo: Hysaj posti un video mentre canta Faccetta nera e la chiudiamo così, pari e patta”. Perché c’è “una scia di profonda amarezza” che sta rovinando “il clima di serenità” del ritiro della Lazio, a causa di una ragazzata: il neo-arrivato calciatore albanese che impavido ha cantato Bella ciao. Lì, sui monti con Annette dove il cielo è sempre blu, non c’è spazio per il malumore. E nemmeno per l’indignazione. In un Paese che sotterra di “vergonnia!” ogni alito d’opinione – qualsiasi essa sia – stiamo raccontando da tre giorni l’irritazione degli ultras fascisti della Lazio. Con ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 20 luglio 2021) La mediazione sta maturando, ne sentiamo il fetore incombente. “Vabbé dai, ripariamo: Hysaj posti un video mentre canta Faccetta nera e la chiudiamo così, pari e patta”. Perché c’è “una scia di profonda amarezza” che sta rovinando “il clima di serenità” del ritiro della, a causa di una ragazzata: il neo-arrivato calciatore albanese che impavido ha cantato Bella ciao. Lì, sui monti con Annette dove il cielo è sempre blu, non c’è spazio per il malumore. E nemmeno per l’indignazione. In un Paese che sotterra di “vergonnia!” ogni alito d’opinione – qualsiasi essa sia – stiamo raccontando da tre giorni l’irritazione degli ultras fascisti della. Con ...

Ultime Notizie dalla rete : Nel 2021 Rakitic rivela: 'Ronaldo mi voleva con lui alla Juve' Rakitic già in passato aveva ammesso di voler giocare con Cristiano Ronaldo dopo aver militato nel Barcellona insieme a Messi. "È anche uno dei più grandi della storia. Ti diverti molto a guardarlo e ...

La Lazio sul caso Hysaj: il comunicato del club Non ci faremo intimidire da chi usa toni violenti ed aggressivi: per loro non c'è alcuno spazio nel nostro mondo che invece è ispirato ai sani valori sportivi della lealtà e della competizione, del ...

Tassi di interesse sui mutui, inizia la risalita nel 2021? idealista.it/news Reply nominata da Gartner tra i Visionari nel Magic Quadrant 2021 per i Sistemi di Gestione del Magazzino per il secondo anno consecutivo Reply ha annunciato oggi che è stata riconosciuta per il secondo anno consecutivo da Gartner tra i Visionari nel Magic Quadrant per i Sistemi di Gesti ...

Ex Ilva: principio incendio in reparto zincature Cornigliano GENOVA, 20 LUG - Principio di incendio nel reparto zincature dell'ex Ilva di Cornigliano stamani. Le fiamme sono state subito spente dal personale, non si registrano feriti né intossicati. Sul posto l ...

