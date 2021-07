MotoGP, Dani Pedrosa correrà al GP di Stiria con la KTM come wildcard (Di martedì 20 luglio 2021) Dani Pedrosa torna in pista, e lo farà al Gran Premio Michelin di Stiria dal 6 all’8 agosto in Austria come wildcard. Il collaudatore spagnolo del Red Bull KTM Factory Racing, che si era ritirato dalle competizioni dopo aver vinto 31 gare e conquistato 112 podi nell’arco di 13 stagioni nella classe regina tra il 2006 e il 2018, guiderà la KTM RC16. “È stato molto interessante far parte di questo progetto fin dall’inizio con KTM in MotoGP come anche poter condividere la mia esperienza con loro – ha detto Pedrosa – . Passo dopo passo abbiamo fatto il meglio ... Leggi su sportface (Di martedì 20 luglio 2021)torna in pista, e lo farà al Gran Premio Michelin didal 6 all’8 agosto in Austria. Il collaudatore spagnolo del Red Bull KTM Factory Racing, che si era ritirato dalle competizioni dopo aver vinto 31 gare e conquistato 112 podi nell’arco di 13 stagioni nella classe regina tra il 2006 e il 2018, guiderà la KTM RC16. “È stato molto interessante far parte di questo progetto fin dall’inizio con KTM inanche poter condividere la mia esperienza con loro – ha detto– . Passo dopo passo abbiamo fatto il meglio ...

