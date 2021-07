MARIA DE FILIPPI: SABRINA FERILLI È UNA BOCCATA DI ARIA SANA. CAMBIO LE VACANZE PER LEI (Di martedì 20 luglio 2021) MARIA De FILIPPI e SABRINA FERILLI. Un’amicizia forte e vera tra due fuoriclasse dello spettacolo. Da una parte l’insostituibile regina di Mediaset, dall’altra la protagonista di tanti film e fiction di successo e da qualche anno anche giudice a Tu Sì Que Vales. Le registrazioni sono iniziate e proseguono oggi e domani, con il ritorno di Belen Rodriguez a una settimana dal parto. In tutto sono cinque le puntate registrate tra la scorsa e questa settimana dello show campione d’ascolti del sabato sera di Canale 5 che tornerà in onda dopo l’estate, probabilmente da sabato 18 settembre ma non sono da ... Leggi su bubinoblog (Di martedì 20 luglio 2021)De. Un’amicizia forte e vera tra due fuoriclasse dello spettacolo. Da una parte l’insostituibile regina di Mediaset, dall’altra la protagonista di tanti film e fiction di successo e da qualche anno anche giudice a Tu Sì Que Vales. Le registrazioni sono iniziate e proseguono oggi e domani, con il ritorno di Belen Rodriguez a una settimana dal parto. In tutto sono cinque le puntate registrate tra la scorsa e questa settimana dello show campione d’ascolti del sabato sera di Canale 5 che tornerà in onda dopo l’estate, probabilmente da sabato 18 settembre ma non sono da ...

