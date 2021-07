L’infettivologo Andreoni salva la vita a un no vax che stava annegando con la respirazione bocca a bocca (Di martedì 20 luglio 2021) L’infettivologo Andreoni salva un no vax che stava affogando Massimo Andreoni, infettivologo del Policlinico Tor Vergata di Roma, salva un no vax che stava affogando: a raccontare l’incredibile vicenda, avvenuta nel weekend appena trascorso, è stato lo stesso medico. Intervistato dall’Adnkronos Salute, Massimo Andreoni, direttore scientifico della Società italiana di malattie infettive e tropicali (Simit) e primario di Infettivologia al Policlinico Tor Vergata di Roma, ha ricostruito la vicenda: “Abbiamo visto da lontano una persona agitarsi tra le onde. ... Leggi su tpi (Di martedì 20 luglio 2021)un no vax cheaffogando Massimo, infettivologo del Policlinico Tor Vergata di Roma,un no vax cheaffogando: a raccontare l’incredibile vicenda, avvenuta nel weekend appena trascorso, è stato lo stesso medico. Intervistato dall’Adnkronos Salute, Massimo, direttore scientifico della Società italiana di malattie infettive e tropicali (Simit) e primario di Infettivologia al Policlinico Tor Vergata di Roma, ha ricostruito la vicenda: “Abbiamo visto da lontano una persona agitarsi tra le onde. ...

Advertising

fattoquotidiano : Covid, l’infettivologo Andreoni salva un no vax in mare (con la respirazione bocca a bocca): “Lo farei di nuovo, ma… - Adnkronos : L’infettivologo #Andreoni e il racconto del salvataggio in mare di un no vax: 'Lo rifarei ma ho rischiato'. #covid - renerodipicche : RT @CorriereAlpi: Starnuti, naso che cola, tosse, mal di gola: spesso compaiono 4 o 5 giorni dopo il contatto con un positivo. L’infettivol… - Diana_Jungle : RT @Gabbiacane: Il Fatto ci rende noto che l’infettivologo Andreoni salva un no vax in mare (con la respirazione bocca a bocca): “Lo farei… - Paesedellanima : RT @fattoquotidiano: Covid, l’infettivologo Andreoni salva un no vax in mare (con la respirazione bocca a bocca): “Lo farei di nuovo, ma ho… -

Ultime Notizie dalla rete : L’infettivologo Andreoni L'infettivologo Andreoni: "Acceleriamo il vaccino per i giovani, così arginiamo l'avanzata del Covid" La Repubblica