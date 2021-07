L’app Internet di Samsung torna ad aggiornarsi, cosa è cambiato? (Di martedì 20 luglio 2021) Pochi giorni dopo il rilascio della versione 15.0, L’applicazione Internet di Samsung torna ad aggiornarsi, seppur nella sua versione Beta. L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di martedì 20 luglio 2021) Pochi giorni dopo il rilascio della versione 15.0,licazionediad, seppur nella sua versione Beta. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Advertising

babydybss : ma l'app di disney+ che mi fa fare il download per vedere i film offline e poi senza internet non mi fa neanche aprire l'app....vacag - Antonio_Prota : @WindTreOfficial Ciao, ho aperto segnalazione questa mattina tramite l app ma non ho avuto riscontri. Attualmente n… - radioecz : Puoi ascoltare Radio ECZ ...inBlu anche online collegandoti al sito internet - sahngria : @rekismyhappinez - radioecz : Puoi ascoltare Radio ECZ ...inBlu anche online collegandoti al sito internet -

Ultime Notizie dalla rete : L’app Internet VerificaC19 - l'app per il controllo della validità ed autenticità del green pass lentepubblica.it