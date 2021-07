Lady Gaga e Tony Bennet si esibiranno insieme per l’ultima volta a New York (Di martedì 20 luglio 2021) Lady Gaga e Tony Bennet torneranno a esibirsi insieme, per l’ultima volta, il 3 – il giorno in cui Bennet compirà 95 anni – e il 5 agosto nella rinomata e prestigiosa Radio City Music Hall di New York. “Sono onorata e felice di festeggiare il 95esimo compleanno di Tony assieme a lui con questi due concerti speciali“, ha scritto su Twitter la cantante, annunciando così due eventi unici e imperdibili. Nel 2016 era stato diagnosticato al crooner italo-americano il morbo di Alzheimer, cosa che la famiglia ha comunicato solo ... Leggi su velvetmag (Di martedì 20 luglio 2021)torneranno a esibirsi, per, il 3 – il giorno in cuicompirà 95 anni – e il 5 agosto nella rinomata e prestigiosa Radio City Music Hall di New. “Sono onorata e felice di festeggiare il 95esimo compleanno diassieme a lui con questi due concerti speciali“, ha scritto su Twitter la cantante, annunciando così due eventi unici e imperdibili. Nel 2016 era stato diagnosticato al crooner italo-americano il morbo di Alzheimer, cosa che la famiglia ha comunicato solo ...

