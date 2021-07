Juventus, UFFICIALE: amichevole contro il Cesena, ecco data e orario (Di martedì 20 luglio 2021) Juventus – La nuova stagione è ormai iniziata. Max Allegri torna alla guida della Juventus dopo l’addio durato solo 2 anni. I bianconeri hanno già iniziato il ritiro da diversi giorni, in attesa di recuperare tutti i calciatori reduci da Europeo e Copa America. Intanto la Juventus si appresta a disputare la prima amichevole di quest’estate. Di fatto è stata resa UFFICIALE, poco fa sul sito dei bianconeri. Sarà Juventus-Cesena, sabato 24 luglio alle ore 18.00 alla Continassa. Juventus, il comunicato del club sulla prima ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 20 luglio 2021)– La nuova stagione è ormai iniziata. Max Allegri torna alla guida delladopo l’addio durato solo 2 anni. I bianconeri hanno già iniziato il ritiro da diversi giorni, in attesa di recuperare tutti i calciatori reduci da Europeo e Copa America. Intanto lasi appresta a disputare la primadi quest’estate. Di fatto è stata resa, poco fa sul sito dei bianconeri. Sarà, sabato 24 luglio alle ore 18.00 alla Continassa., il comunicato del club sulla prima ...

Advertising

JuventusFCYouth : UFFICIALE #Under23 | Capellini in prestito al Mirandes ?? ?? - JuventusFCYouth : #Under23 | UFFICIALE ? Nikolai Baden Frederiksen si trasferisce a titolo definitivo al Vitesse. In bocca al lupo!… - Black_juv : RT @JuventusFCYouth: UFFICIALE #Under23 | Capellini in prestito al Mirandes ?? ?? - AdeNugraha999 : RT @JuveReTransfers: UFFICIALE #Calciomercato: La Juventus ha ceduto in prestito il difensore centrale Riccardo #Capellini al Mirandes che… - lopez9346 : RT @JuveReTransfers: UFFICIALE #Calciomercato: La Juventus ha ceduto in prestito il difensore centrale Riccardo #Capellini al Mirandes che… -