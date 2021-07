Jeff Bezos, riuscito il volo spaziale turistico sulla capsula New Shepard (Di martedì 20 luglio 2021) Jeff Bezos ha coronato il suo sogno: perfettamente riuscito il suo volo spaziale a bordo della la capsula New Shepard , della compagnia privata, nuova sfida del fondatore di Amazon, Blue Origin . Più ... Leggi su quotidiano (Di martedì 20 luglio 2021)ha coronato il suo sogno: perfettamenteil suoa bordo della laNew, della compagnia privata, nuova sfida del fondatore di Amazon, Blue Origin . Più ...

Advertising

Corriere : Jeff Bezos turista spaziale: pronto il volo nello spazio a bordo del razzo New Shepard - MediasetTgcom24 : Partito il volo della Blue Origin, Jeff Bezos è andato nello spazio #blueorigin - RaiNews : Il decollo è previsto per le ore 15:00 (ora italiana) con a bordo 4 persone #Bezos #BlueOrigin - Il3latoverita : le prime dichiarazioni di Jeff #Bezos , un piccolo passo per chi è ricco e può permetterselo , , un passo più grande per me #BlueOrigin - JUANdeITALIA : @ALTAMIRANA2 @niqui_nuqui @ninoskacuervo @Mandarina16 @_Solymar2 @PiliVarela77 @realCarola2Hope @MariaTsevdos… -