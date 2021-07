Inter | Lazaro torna ad allenarsi | è negativo al Covid

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | L'#Inter incontra l'agente di #Lazaro: il #Benfica spinge per il prestito dell'esterno - Inter : ?? | COMUNICATO Valentino Lazaro è risultato debolmente positivo al Covid-19 ?? - Cucciolina96251 : RT @interchannel_ic: - ParmeshSriv : RT @RiccardoDanna1: Ag.#Lazaro a @fcin1908it, dopo l'incontro con la dirigenza nerazzurra: 'Ho avuto questo meeting con l'#Inter e ho spieg… - ParmeshSriv : RT @marifcinter: #Inter, agente #Lazaro: 'Ho avuto questo meeting con l'Inter e ho spiegato loro che Valentino vuole restare in nerazzurro.… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Lazaro

..., Darmian, Dimarco e Perisic. Proprio la fascia sinistra, sembra essere quella in cui potrà accadere ancora qualcosa in termini di mercato sia in entrata che in uscita. L'interesse dell'...Ormai il centrocampista uruguaiano si sente dell'ed è in pressing sul Cagliari affinché si ... Sul fronte uscite sono attese novità anche pere Pinamonti . Il primo ha detto no al Benfica ,...Dovevano fare la differenza in campo ma ora la fanno nel bilancio. I colpi voluti, prima da Spalletti, e poi da Antonio Conte sono un problema per le strategie di mercato dell' Inter. Nainggolan, Laza ...Le ultime news di calciomercato di oggi, martedì 20 luglio 2021, per tutte le squadre di Serie A in tempo reale ...