“Il tessile bergamasco amico dell’ambiente | va sostenuto comprando italiano”

(Di martedì 20 luglio 2021) “Il punto di partenza è che il prodottodeve essere durevole: più dura e più sarà sostenibile”: secondo Chiara Ferraris, presidente del gruppo Tessili e Moda di Confindustria Bergamo che rappresenta 101 aziende e 6.449 dipendenti, è questa la prima regola che le imprese del settore dovrebbero seguire se vogliono abbracciare l’ormai nota tendenza della sostenibilità. Una scelta che sempre più imprenditori stanno portando avanti e non solo per rispettare le nuove regole imposte a livello comunitario: il panorama, dopo aver attraversato un momento duro in concomitanza con la fase più acuta della pandemia, si sta risollevando puntando su ...