Il Paradiso delle Signore oggi, 20 luglio: Ludovica teme di essere scoperta! (Di martedì 20 luglio 2021) Trama dell’episodio di oggi 20 luglio 2021 de “Il Paradiso delle Signore”: salvatore consola il suo amico Marcello, Ludovica teme la prova dell’abito da sposa, Umberto fa una sconcertante scoperta sull’ex moglie di Ravasi Ricordiamo che le repliche de “Il Paradiso delle Signore”, per tutto il periodo estivo, andranno in onda sempre su Rai 1 ma alle 14:50 anziché alle 15:55. Nella puntata di oggi 20 luglio 2021: Angela Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di martedì 20 luglio 2021) Trama dell’episodio di202021 de “Il”: salvatore consola il suo amico Marcello,la prova dell’abito da sposa, Umberto fa una sconcertante scoperta sull’ex moglie di Ravasi Ricordiamo che le repliche de “Il”, per tutto il periodo estivo, andranno in onda sempre su Rai 1 ma alle 14:50 anziché alle 15:55. Nella puntata di202021: Angela Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

giglionews : La guida di Repubblica ai Sapori e i Piaceri del Parco Arcipelago Toscano - Giglionews La Guida per scoprire le bel… - Friducha_me : @NuovoNickname @Cherie_2906 Uella.. dai organizziamoci che tanto ci si trova tutti all'inferno.. perché se si cont… - deluzenluz : RT @deluzenluz: Essere in paradiso delle tue braccia perdersi nel sottile sguardo dei tuoi occhi e resta nell'umidità frizzante dei tuoi b… - camixwalls : bomba al cioccolato delle 4 paradiso - infoitcultura : Il Paradiso delle Signore oggi 16 luglio: Angela vola in Australia per restare accanto a Matteo -