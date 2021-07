Hellas Verona, Lasagna va ko: il comunicato del club (Di martedì 20 luglio 2021) Kevin Lasagna, attaccante del club scaligero, ha riportato un infortunio nelle ultime ore: il comunicato ufficiale Brutte notizie arrivano in casa Verona. Al lavoro per preparare la prossima stagione agli ordini di mister Eusebio Di Francesco, il club gialloblù dovrà fare a meno per qualche tempo di Kevin Lasagna, che in queste ore ha riportato un infortunio. Qui di seguito il comunicato dell’Hellas apparso sul sito ufficiale della società: «Verona – Hellas Verona FC comunica che – dopo gli esami ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 20 luglio 2021) Kevin, attaccante delscaligero, ha riportato un infortunio nelle ultime ore: ilufficiale Brutte notizie arrivano in casa. Al lavoro per preparare la prossima stagione agli ordini di mister Eusebio Di Francesco, ilgialloblù dovrà fare a meno per qualche tempo di Kevin, che in queste ore ha riportato un infortunio. Qui di seguito ildell’apparso sul sito ufficiale della società: «FC comunica che – dopo gli esami ...

Ultime Notizie dalla rete : Hellas Verona Verona, tegola Lasagna: lesione della fibrocartilagine meniscale del ginocchio Brutte notizie per l' Hellas Verona . Mister Di Francesco perderà Kevin Lasagna per diverso tempo a causa di un infortunio al ginocchio. Il club comunica che che 'dopo gli esami strumentali e le visite specialistiche cui ...

Calciomercato Sassuolo: Muldur piace anche al Bayern Monaco Leggi anche > Serie A 2021 - 22: Hellas Verona - Sassuolo aprirà il campionato, ecco data e orario della prima e di Sassuolo - Sampdoria La volontà di mister Dionisi, ovviamente, è quella di ...

Calciomercato: Ilic si avvicina, Veerman resta distante A quanto riportato dal Corriere di Verona, inizia a definirsi il centrocampo del Verona 2021/2022 Ilic probabile, Veerman difficile: questa, al momento, la situazione sul mercato gialloblù. A quanto i ...

