Gianni Sperti, bomba su di lui “Ha avuto sbandate per alcuni tronisti …” (Di martedì 20 luglio 2021) Gianni Sperti è uno dei volti storici di Uomini e Donne, programma di grande successo in onda da molti anni su Canale 5 e condotto dall’amatissima Maria De Filippi. Spesso al centro del gossip ecco che nelle ultime ore sarebbero trapelate delle nuove voci che riguardano il celebre opinionista e che starebbero lasciando senza parole molte persone. Ma esattamente di cosa stiamo parlando? Gianni Sperti e il ruolo di opinionista a Uomini e Donne Sono ormai molti anni che Gianni Sperti, ex ballerino e noto personaggio televisivo, occupa il posto di opinionista nella nota trasmissione di Canale ... Leggi su cityroma (Di martedì 20 luglio 2021)è uno dei volti storici di Uomini e Donne, programma di grande successo in onda da molti anni su Canale 5 e condotto dall’amatissima Maria De Filippi. Spesso al centro del gossip ecco che nelle ultime ore sarebbero trapelate delle nuove voci che riguardano il celebre opinionista e che starebbero lasciando senza parole molte persone. Ma esattamente di cosa stiamo parlando?e il ruolo di opinionista a Uomini e Donne Sono ormai molti anni che, ex ballerino e noto personaggio televisivo, occupa il posto di opinionista nella nota trasmissione di Canale ...

Advertising

BaritaliaNews : Gianni Sperti, bomba su di lui “Ha avuto sbandate per alcuni tronisti …” - BaritaliaNews : Gianni Sperti, bomba su di lui 'Ha avuto sbandate per alcuni tronisti …' - giovannalovison : @federica89M Uno dei momenti più alti della nostra TV insieme a “la borra”, i fratello Capone e la caduta di Gianni… - zazoomblog : U&D Gianni Sperti shock: “Ha avuto sbandate per alcuni tronisti..” - #U&D #Gianni #Sperti #shock:… - antonioiovino97 : Ma ca passat Luciano? M par Gianni Sperti #TemptationIsland -