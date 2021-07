Genova è un conto apertissimo per la sinistra riformista (Di martedì 20 luglio 2021) Genova per noi è un conto aperto. Per noi e per tutti. Per quelli che c’erano e si portano ancora dentro l’odore dei lacrimogeni e i fotogrammi del sangue, dei pestaggi, delle brutalità poliziesche. Si scatenò l’inferno contro quella moltitudine festosa e ribelle. Contro un assembramento contagioso ma salutare di corpi, di età, di desideri collettivi e di parole d’ordine che avevano la potenza ingenua delle profezie, che erano capaci di infilzare il ventre molle dell’ideologia dominante e di rivelare l’incoscienza del potere politico, la sua sudditanza verso la finanza e verso un modello di sviluppo fondato sull’impoverimento sociale, umano, ambientale, ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 20 luglio 2021)per noi è unaperto. Per noi e per tutti. Per quelli che c’erano e si portano ancora dentro l’odore dei lacrimogeni e i fotogrammi del sangue, dei pestaggi, delle brutalità poliziesche. Si scatenò l’inferno contro quella moltitudine festosa e ribelle. Contro un assembramento contagioso ma salutare di corpi, di età, di desideri collettivi e di parole d’ordine che avevano la potenza ingenua delle profezie, che erano capaci di infilzare il ventre molle dell’ideologia dominante e di rivelare l’incoscienza del potere politico, la sua sudditanza verso la finanza e verso un modello di sviluppo fondato sull’impoverimento sociale, umano, ambientale, ...

