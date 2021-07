Gargano | i danni dell’alluvione i problemi irrisolti della Puglia

(Di martedì 20 luglio 2021) Il maltempo ha provocatoper centinaia di euro nel. È stata anche l’occasione per far emergeremai risolticome il disboscamento, la scarsa manutenzione di strade, corsi d’acqua e l’eccessivo consumo di suolo. Il maltempo sule i guai pugliesi Alluvione sul, fonte meteoweb.euUn’emergenza causata da “diversi fattori: il disboscamento, causato anche da incendi come quello registrato solo alcuni giorni addietro nei comuni di Vico dele Ischitella in provincia di Foggia; l’assenza o la scarsa ...

NethipEdien2000 : RT @Affaritaliani: Maltempo al centrosud Italia: danni in Molise, allagamenti e frane sul Gargano - infoitinterno : 'Lo Stato ci sia vicino. Qui ci sono 40 anni di lavoro'. Gargano piegato dal maltempo, seri danni all'azienda di Te… - rep_bari : Maltempo, i sindaci del Gargano: 'Danni per migliaia di euro'. I geologi: 'Siamo alle solite, problemi mai risolti'… - Dixy62553861 : RT @immediatonet: ?? “Lo Stato ci sia vicino. Qui ci sono 40 anni di lavoro”. #Gargano piegato dal maltempo, seri danni all’azienda di Terre… - immediatonet : ?? “Lo Stato ci sia vicino. Qui ci sono 40 anni di lavoro”. #Gargano piegato dal maltempo, seri danni all’azienda di… -

"Abbiamo stimato una prima conta deiintorno ai 350mila euro, ma temiamo che la cifra sia ... "Il nostro amatocontinua a bruciare " ha detto ". Non è possibile continuare ad assistere ...... alla stregua di un bagaglio , anche nei limiti risarcitori " dichiara l'avvocato Edno... come anche quella europea, non tutela in maniera soddisfacente iche subisce un disabile la ...Un fatto che certamente ha contribuito ad aumentare i danni causati nel Gargano. La conta dei danni I danni causati dall’ultimo alluvione nel Gargano ammontano a centinaia di euro. Tra le zone colpite ...Il Gargano ha due facce: da un lato un territorio ancora una ... abbondanti piogge dell’ultimo fine settimana hanno infatti provocato ulteriori danni. Ingentissimi quelli inferti a San Marco in Lamis, ...