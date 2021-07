Femminicidio in casa di riposo a Bolzano, visitatore entra con un coltello e uccide ospite (Di martedì 20 luglio 2021) . La vittima dell’aggressione è Maria Waschler, una anziana donna di 78 anni residente e ospite della struttura per anziani di Lana, in provincia di Bolzano. L’aggressore sarebbe entrato nella Rsa come un normale visitatore per incontrare la donna, sua ex compagna, ma poi ha estratto un coltello e l’ha uccisa. Femminicidio in casa di riposo in Alto Adige dove una donna di 78 anni è stata uccisa nelle scorse ore con una coltellata al cuore all’interno della struttura per anziani dove era ospite. Il delitto si è consumato nel tardo ... Leggi su limemagazine.eu (Di martedì 20 luglio 2021) . La vittima dell’aggressione è Maria Waschler, una anziana donna di 78 anni residente edella struttura per anziani di Lana, in provincia di. L’aggressore sarebbeto nella Rsa come un normaleper incontrare la donna, sua ex compagna, ma poi ha estratto une l’ha uccisa.indiin Alto Adige dove una donna di 78 anni è stata uccisa nelle scorse ore con una coltellata al cuore all’interno della struttura per anziani dove era. Il delitto si è consumato nel tardo ...

Advertising

infoitinterno : Femminicidio in Alto Adige: accoltella l'anziana ex compagna in una casa di riposo - TgrRai : RT @TgrRaiTrentino: Femminicidio in casa di riposo a Lana, arrestato l'ex compagno. La donna, di 78 anni, è stata uccisa nel tardo pomerigg… - franco_sala : RT @luisamosello: Femminicidio in Alto Adige: accoltella l'anziana ex compagna in una casa di riposo - TgrRaiTrentino : Femminicidio in casa di riposo a Lana, arrestato l'ex compagno. La donna, di 78 anni, è stata uccisa nel tardo pome… - infoitinterno : Femminicidio in Alto Adige: accoltella l'anziana ex compagna in una casa di riposo -