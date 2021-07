Economia sociale, al via collaborazione CNEL-Mef (Di martedì 20 luglio 2021) (Teleborsa) – Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro (CNEL) e Ministero dell’Economia e delle Finanze hanno firmato una collaborazione interistituzionale finalizzata a condividere le rispettive esperienze e le informazioni a disposizione, potenziando l’efficacia dei relativi interventi istituzionali in materia di Economia sociale, nel mutuo rispetto delle specifiche competenze. In particolare – si legge nella nota- “il CNEL e il MEF avvieranno iniziative in materia economica e fiscale in relazione alla riforma del Codice del Terzo Settore, alla disciplina delle ... Leggi su quifinanza (Di martedì 20 luglio 2021) (Teleborsa) – Consiglio Nazionale dell’e del Lavoro () e Ministero dell’e delle Finanze hanno firmato unainteristituzionale finalizzata a condividere le rispettive esperienze e le informazioni a disposizione, potenziando l’efficacia dei relativi interventi istituzionali in materia di, nel mutuo rispetto delle specifiche competenze. In particolare – si legge nella nota- “ile il MEF avvieranno iniziative in materia economica e fiscale in relazione alla riforma del Codice del Terzo Settore, alla disciplina delle ...

