Ddl Zan | al via la giostra degli emendamenti Ma l’ostruzionismo FdI farà slittare tutto a settembre

(Di martedì 20 luglio 2021) Contrordine compagni: “Sul ddl Zan non si tratta”. È bastato un titolo sulla prima pagina del Corriere della Sera («Omofobia, Letta apre al confronto») per far scattare l’allarme rosso al Nazzareno. Da qui la necessità di una nota esplicativa. «Non c’è nessun cambio di linea – vi si legge -. Sì al confronto in Senato. Nessun negoziato con Salvini. Per noi il testo Camera rimane il migliore». Una smentita che non smentisce, dal momento che rispecchia fedelmente quel che il Corriere aveva riportato. Ma che però la dice lunga sul nervosismo che comincia a serpeggiare in un Pd arroccato sulla linea, sempre più insostenibile, del “o niente“. A sinistra li hanno presentati ...

A quanto apprende l'AdnKronos, sono 672 gli emendamenti presentati dalla Lega al, che è oggi in Aula dalle 16.30 per la discussione. Il termine per la presentazione degli emendamenti è scaduto alle ore 12. Oltre a quelli del partito, ci sarebbero anche un'altra ventina di ...... nei giorni scorsi, quasi alla rottura della coalizione in terra emiliana, una guerra che si è inasprita con i lavori delin Aula e, soprattutto, con le nomine del cda Rai che hanno visto FdI ...Se viviamo in una società in cui certe cose non sono scontate, la tutela di alcune persone non è scontata, il nostro Paese ha bisogno del ddl Zan. Per i vaccini, come per il ddl Zan, è una questione ...In Italia riprende oggi il dibattito sul Disegno di Legge Zan contro l'omofobia, dopo che è terminato anche il lasso di tempo utile per presentare emendamenti. Si attende di capire, quindi, se i parti ...