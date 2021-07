Criptovalute, altri due paesi vanno alla stretta finale (Di martedì 20 luglio 2021) Gli stati internazionali iniziano a preoccuparsi delle Criptovalute e iniziano una stretta che potrebbe portare problematiche pesanti al settore. Cerchiamo di capire cosa succede. Il simbolo della piattaforma Binance (WebSource)Una serie di iniziative statali stanno mettendo i bastoni fra le ruote al settore della finanza digitalizzata, guidata dai Bitcoin. In questo quadro, le Criptovalute hanno ottenuto l’ennesima stretta da due paesi influenti nelle economie internazionali, per regolarizzare un settore che sembra essere andato a ruota libera. Dopo le intercessioni di Italia, Gran ... Leggi su kronic (Di martedì 20 luglio 2021) Gli stati internazionali iniziano a preoccuparsi dellee iniziano unache potrebbe portare problematiche pesanti al settore. Cerchiamo di capire cosa succede. Il simbolo della piattaforma Binance (WebSource)Una serie di iniziative statali stanno mettendo i bastoni fra le ruote al settore della finanza digitalizzata, guidata dai Bitcoin. In questo quadro, lehanno ottenuto l’ennesimada dueinfluenti nelle economie internazionali, per regolarizzare un settore che sembra essere andato a ruota libera. Dopo le intercessioni di Italia, Gran ...

