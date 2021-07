Covid, Zingaretti: “Invitare i giovani a non vaccinarsi è grave” (Di martedì 20 luglio 2021) ROMA – “Invitare i giovani a non vaccinarsi è grave. Siamo in estate e bisogna fare in modo che il maggior numero possibile di giovani si vaccini. Il green pass è uno strumento per abbassare i rischi nei luoghi frequentati e va sicuramente adottato anche come incentivo a vaccinarsi per le fasce più dubbiose e scettiche. Nel Lazio da dieci giorni abbiamo mandato i camper vaccinali nei paesi sotto i 10mila abitanti”. Così il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, ex segretario del Pd, che sull’argomento ha rilasciato un’intervista al Corriere della ... Leggi su lopinionista (Di martedì 20 luglio 2021) ROMA – “a non. Siamo in estate e bisogna fare in modo che il maggior numero possibile disi vaccini. Il green pass è uno strumento per abbassare i rischi nei luoghi frequentati e va sicuramente adottato anche come incentivo aper le fasce più dubbiose e scettiche. Nel Lazio da dieci giorni abbiamo mandato i camper vaccinali nei paesi sotto i 10mila abitanti”. Così il presidente della Regione Lazio Nicola, ex segretario del Pd, che sull’argomento ha rilasciato un’intervista al Corriere della ...

