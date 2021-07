Covid: Spagna, l'83% dei contagi recenti è di non vaccinati (Di martedì 20 luglio 2021) L'83,1% delle persone risultate positive al Covid nella ultime cinque settimane in Spagna - un periodo in cui i casi sono fortemente aumentati - non erano vaccinate quando sono si sono contagiate: lo ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 20 luglio 2021) L'83,1% delle persone risultate positive alnella ultime cinque settimane in- un periodo in cui i casi sono fortemente aumentati - non erano vaccinate quando sono si sonoate: lo ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Nuova stretta della Francia sugli ingressi di visitatori stranieri. Chi arriva da Regno Unito, Spagna, Portogallo,… - RaiNews : I contagi sono aumentati anche nel sud della Francia. L'Italia si conferma invece tutta in verde #COVID #ecdc… - NINONipras : In Italia i contagi #covid esplodono, così come in altre - Gio5231120 : RT @Dayne999: Castiglia Leon, nord della Spagna: il 40% di ricoverati covid è totalmente vaccinato. Un dato inquietantemente identico a que… - GiaPettinelli : Covid: Spagna, l'83% dei contagi recenti è di non vaccinati -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Spagna Covid: Spagna, l'83% dei contagi recenti è di non vaccinati - Europa ANSA Nuova Europa Covid, in Sicilia tampone obbligatorio per chi arriva dall'estero. Due Comuni in zona rossa Covid, la Sicilia istituisce l'obbligo di tampone per chi arriva dall'estero. Lo stabilisce una nuova ordinanza del presidente, Nello Musumeci, che ha anche istituito due nuove zone rosse: ...

Coronavirus in Italia, il bollettino del 20 luglio: 3.558 nuovi casi, i morti sono 10 È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute del 20 luglio sulla situazione coronavirus in Italia ( AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE - LA SITUAZIONE IN ITALIA CON MAPPE E INFOG ...

Covid, la Sicilia istituisce l'obbligo di tampone per chi arriva dall'estero. Lo stabilisce una nuova ordinanza del presidente, Nello Musumeci, che ha anche istituito due nuove zone rosse: ...È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute del 20 luglio sulla situazione coronavirus in Italia ( AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE - LA SITUAZIONE IN ITALIA CON MAPPE E INFOG ...