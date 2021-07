Chiara Nasti | “Ho dato il massimo in allenamenti e alimentazione E ora…”

(Di martedì 20 luglio 2021) Così la modella e influencer: "In questo periodo mangio ciò che mi pare… In un anno e mezzo hoiltra workout e, ora super free"

Advertising

pelmilan : Sarascape>>>Chiara Nasti ciao a tutti - skrnrdvrij : RT @TheCalippOne: Bloccare una sui social quando ti dice che è incinta e andare a chiavarsi Chiara Nasti = chaddata del secolo. Mi dispiace… - Canieuest96 : Ma le donne, che per attaccare Zaniolo, dicono 'vabè ma cosa vi aspettate da uno che è stato con Chiara Nasti', non… - PattyCastiello : @idda_b @MartyConLaY Si, con Chiara Nasti - buffoncrazia2 : RT @TheCalippOne: Bloccare una sui social quando ti dice che è incinta e andare a chiavarsi Chiara Nasti = chaddata del secolo. Mi dispiace… -

Ultime Notizie dalla rete : Chiara Nasti

BlogLive.it

Nei mesi scorsi il calciatore è stato legato aed è stato al centro di un presunto flirt (poi smentito) con Madalina Ghenea. Fonte Foto: Fonte Foto: https://www.instagram.com/sarascape/?......il calciatore era finito al centro di un gossip in merito ad una sua presunta liaison con Madalina Ghenea (presto smentita dalla stessa modella) e a seguire per una breve relazione con. ...Così la modella e influencer: "In questo periodo mangio ciò che mi pare… In un anno e mezzo ho dato il massimo tra workout e alimentazione, ora super free" ...Dopo mesi di silenzio, Sara Scaperrotta, ex fidanzata del calciatore Nicolò Zaniolo, ha condiviso un lungo post social nel quale ha sfogato il malumore per una gravidanza affrontata senza alcun aiuto.