Chi non si vaccina rischia lo stipendio: l’idea di Confindustria sul Green pass obbligatorio in azienda (Di martedì 20 luglio 2021) Esibire il Green pass al lavoro potrebbe diventare un obbligo per i dipendenti di azienda. E, se il dipendente non è vaccinato, rischia di cambiare mansione o una sospensione. La proposta, che dovrebbe avere come obiettivo la tutela della sicurezza dei lavoratori, arriva dal direttore generale di Confindustria, Francesca Mariotti, ai direttori del sistema industriale. La cosa impatterebbe sullo stipendio di fine mese. La mail, anticipata da Il Tempo, fa il punto sulla nuova normativa su cui Confindustria è al lavoro con governo e istituzioni per ... Leggi su open.online (Di martedì 20 luglio 2021) Esibire ilal lavoro potrebbe diventare un obbligo per i dipendenti di. E, se il dipendente non èto,di cambiare mansione o una sospensione. La proposta, che dovrebbe avere come obiettivo la tutela della sicurezza dei lavoratori, arriva dal direttore generale di, Francesca Mariotti, ai direttori del sistema industriale. La cosa impatterebbe sullodi fine mese. La mail, anticipata da Il Tempo, fa il punto sulla nuova normativa su cuiè al lavoro con governo e istituzioni per ...

Advertising

caritas_milano : 'Chi ha paura muore ogni giorno, chi non ha paura muore una volta sola'. Paolo Borsellino Agostino Catalano Emanue… - TizianaFerrario : e il lockdown no..e il green pass no..e il vaccino no...io ho perso la pazienza. Chiedo misure drastiche contro chi… - Giorgiolaporta : La democrazia non sarà mai rappresentata da #CarloGiuliani che lancia un estintore contro le #ForzedellOrdine al… - moniaple : RT @adrianobusolin: “Ho messo la crema solare, ma ho paura di scottarmi per colpa di chi non la mette” - pistolotto1 : @latte_di_noci notevolmente migliorato con un minimo di correzioni. Ma quelle voci maligne le ho ancora dentro...ma… -

Ultime Notizie dalla rete : Chi non Raccattare rifiuti mentre si fa altro: ecco la novità dell'estate 2021 ...man mano che si fa trekking (non è chiaro se in tal caso la specialità debba chiamarsi plokking). Alcune località stanno addirittura effettuando convenientissime offerte speciali in favore di chi lo ...

Terremoto in Premier League : chi è il calciatore arrestato per pedofilia Gylfi, chiamato così in terra islandese, non è mai stato nominato dai media britannici anche se è stato affermato che il giocatore dell'Everton in questione è sposato, ha 31 anni e gioca regolarmente ...

Chi non si immunizza deve almeno pagare i danni che provoca la Repubblica Voto al buio per il dopo Appendino Un’elezione al buio. Nessuno ha idea di quanti siano e soprattutto chi siano gli iscritti al Movimento 5 stelle di Torino che domani, dalle 10 alle 22, dovranno scegliere il loro candidato sindaco tra ...

"Senza green pass si rischiano lavoro e salario". La proposta di Confindustria Senza il certificato, infatti, le aziende potrebbero arrivare finanche a non ammettere il dipendente al lavoro, con sospensione anche del salario. Ciò detto, viene fatto anche presente che Confindustr ...

...man mano che si fa trekking (è chiaro se in tal caso la specialità debba chiamarsi plokking). Alcune località stanno addirittura effettuando convenientissime offerte speciali in favore dilo ...Gylfi, chiamato così in terra islandese,è mai stato nominato dai media britannici anche se è stato affermato che il giocatore dell'Everton in questione è sposato, ha 31 anni e gioca regolarmente ...Un’elezione al buio. Nessuno ha idea di quanti siano e soprattutto chi siano gli iscritti al Movimento 5 stelle di Torino che domani, dalle 10 alle 22, dovranno scegliere il loro candidato sindaco tra ...Senza il certificato, infatti, le aziende potrebbero arrivare finanche a non ammettere il dipendente al lavoro, con sospensione anche del salario. Ciò detto, viene fatto anche presente che Confindustr ...