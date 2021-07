Carlo Giuliani, 20 anni fa la morte al G8 di Genova (Di martedì 20 luglio 2021) Sono trascorsi vent'anni dalla morte di Carlo Giuliani avvenuta il 20 luglio 2001, in piazza Alimonda, a Genova. Giuliani, 23enne, era tra i manifestanti contro il G8 che si tenne nel capoluogo ligure. Durante gli scontri con le forze dell'ordine, un proiettile lo colpì al volto, a pochi passi da un Defender dei carabinieri. Dall'interno del mezzo a sparare fu un carabiniere ausiliario, Mario Placanica (L'INTERVISTA AL PADRE DI Giuliani - L'INTERVISTA A PLACANICA - LO SPECIALE - IL LONGFORM). Leggi su tg24.sky (Di martedì 20 luglio 2021) Sono trascorsi vent'dalladiavvenuta il 20 luglio 2001, in piazza Alimonda, a, 23enne, era tra i manifestanti contro il G8 che si tenne nel capoluogo ligure. Durante gli scontri con le forze dell'ordine, un proiettile lo colpì al volto, a pochi passi da un Defender dei carabinieri. Dall'interno del mezzo a sparare fu un carabiniere ausiliario, Mario Placanica (L'INTERVISTA AL PADRE DI- L'INTERVISTA A PLACANICA - LO SPECIALE - IL LONGFORM).

