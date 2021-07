Atalanta, arriva la maglia 2021-22: “Sempre più forte la passione” (Di martedì 20 luglio 2021) Presentate le divise per la prossima annata. Colori classici per la maglia home, qualche novità per la t-shirt away Leggi su itasportpress (Di martedì 20 luglio 2021) Presentate le divise per la prossima annata. Colori classici per lahome, qualche novità per la t-shirt away

Advertising

alaimotmw : #Benevento #Elia in sede per la firma. Arriva in prestito dall’#Atalanta @TuttoMercatoWeb - tuttoatalanta : UFFICIALE: Salernitana, dall'Atalanta arriva l'esterno destro classe '99 Nadir Zortea - Cucciolina96251 : RT @TuttoJuve24: ?? #Atalanta, il vice-Gosens arriva dalla Juventus #TuttoJuve24 #Juve #Juventus #SerieA #UCL #CristianoRonaldo ?? https://t… - TuttoJuve24 : ?? #Atalanta, il vice-Gosens arriva dalla Juventus #TuttoJuve24 #Juve #Juventus #SerieA #UCL #CristianoRonaldo ??… - sportli26181512 : Tottenham, in arrivo Gollini dall'Atalanta: i termini dell'accordo: Gli Spurs in chiusura per il portiere classe 19… -

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta arriva Speziamania: ci vuole un esorcista Una pista molto calda e battuta quella con l'Atalanta tant'è che anche Kovalenko potrebbe seguire i compagni in riva al Golfo dei Poeti. Ma non solo, dal Tolosa arriva Kelvin Amian, terzino destro ...

Calciomercato Salernitana, dall'Atalanta c'è Zortea SALERNO - Dopo Jaroszynski arriva un altro rinforzo per la Salernitana di Fabrizio Castori : si tratta dell'esterno destro classe 1999 Nadir Zortea , prelevato dall' Atalanta in prestito (con diritto di opzione e contro - ...

Atalanta, dalla Juve arriva il vice-Gosens: le cifre dell'affare per il classe '99 FantaMaster Zurkowski, slitta l’ufficialità dell’arrivo L’affare con i viola è però praticamente definito, tant’è che il giocatore si allena con la squadra. E presto lo farà anche il terzino Stojanovic ...

Atalanta, solo 1-1 in amichevole: Ilicic e Miranchuk non incidono, Colley sì Heidenreich), Miranchuk, Colley, Piccoli (16' s.t Delprato), Reca (16' s.t. Non incidono i pochi big dell’Atalanta schierati da Gian Piero Gasperini nell’amichevole contro il Maccabi Bnei Reina. ? ATA ...

Una pista molto calda e battuta quella con l'tant'è che anche Kovalenko potrebbe seguire i compagni in riva al Golfo dei Poeti. Ma non solo, dal TolosaKelvin Amian, terzino destro ...SALERNO - Dopo Jaroszynskiun altro rinforzo per la Salernitana di Fabrizio Castori : si tratta dell'esterno destro classe 1999 Nadir Zortea , prelevato dall'in prestito (con diritto di opzione e contro - ...L’affare con i viola è però praticamente definito, tant’è che il giocatore si allena con la squadra. E presto lo farà anche il terzino Stojanovic ...Heidenreich), Miranchuk, Colley, Piccoli (16' s.t Delprato), Reca (16' s.t. Non incidono i pochi big dell’Atalanta schierati da Gian Piero Gasperini nell’amichevole contro il Maccabi Bnei Reina. ? ATA ...