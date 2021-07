Antonio Rossi ricoverato in ospedale: paura per l’ex campione olimpico (Di martedì 20 luglio 2021) Tanta paura ma poi è tornato il sereno. La notizia infatti è stata diffusa oggi ma possiamo già dirvi che Antonio Rossi adesso sta bene. Dopo ore di grande apprensione e il ricovero in ospedale, per l’ex campione azzurro ora le cose sono in via di stabilizzazione. l’ex canoista azzurro, vincitore di 5 medaglie olimpiche, è stato colto da un infarto durante una corsa podistica, domenica scorsa. La notizia però non era trapelata prima, ma emerge solo ora quello che è successo, a due giorni di distanza dai fatti. Secondo quanto si apprende, dopo i primi soccorsi ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 20 luglio 2021) Tantama poi è tornato il sereno. La notizia infatti è stata diffusa oggi ma possiamo già dirvi cheadesso sta bene. Dopo ore di grande apprensione e il ricovero in, perazzurro ora le cose sono in via di stabilizzazione.canoista azzurro, vincitore di 5 medaglie olimpiche, è stato colto da un infarto durante una corsa podistica, domenica scorsa. La notizia però non era trapelata prima, ma emerge solo ora quello che è successo, a due giorni di distanza dai fatti. Secondo quanto si apprende, dopo i primi soccorsi ...

