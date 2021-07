24 Ore Le Mans 2021 | l' inglese Callum Ilott guiderà la Ferrari di Iron Lynx

Advertising

motorionline : #WEC | Ilott alla 24 Ore di Le Mans: correrà con una #Ferrari di Iron Lynx ?? - Tuttipazziperi1 : Iron Lynx ha svelato gli equipaggi per la 24 Ore di Le Mans. - andrea95l : RT @thelastcornerit: Callum Ilott farà il debutto alla 24 ore di Le Mans con la Ferrari di Iron Lynx - - thelastcornerit : Callum Ilott farà il debutto alla 24 ore di Le Mans con la Ferrari di Iron Lynx - - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: Wec, 6 ore di Monza: Wurz, Toyota fiduciosa per Le Mans -

Ultime Notizie dalla rete : Ore Mans

La Gazzetta dello Sport

Callum Ilott, giovane cresciuto nel vivaio della Ferrari Driver Academy, pilota collaudatore della Scuderia Ferrari e terza guida del team Alfa Romeo in Formula 1, debutterà alla 24di Leal ...Dal sogno " per il momento infranto " della Formula 1 alla 24di Le: Callum Ilot t, tester ufficiale della Ferrari e pilota per le competizioni GT, disputerà la celebre maratona francese del FIA World Endurance Championship , non a caso con una Rossa ...Dal sogno – per il momento infranto – della Formula 1 alla 24 Ore di Le Mans: Callum Ilott, tester ufficiale della Ferrari e pilota per le competizioni GT, disputerà la celebre maratona francese del F ...Il pilota del Team Project 1 non è andato oltre il quarto posto in Classe LMGTE Am nella gara di casa con la Porsche #56 e non nasconde la delusione.