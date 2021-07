Xbox Series S scambiata per una cassa è l'incredibile gaffe di DJ Khaled (Di lunedì 19 luglio 2021) Xbox e Warner Media stanno collaborando insieme per promuovere il film Space Jam: A New Legacy. Parte della campagna è stata quella di inviare dei kit speciali ai media, alle celebrità e agli influencer, con i prodotti del marchio di gioco e del film. Questa campagna ha portato recentemente ad una situazione alquanto divertente in cui DJ Khaled, un famoso produttore hip hop, ha ricevuto il suo kit con una Xbox Series S pensando si trattasse di un altoparlante. Attraverso Instagram, DJ Khaled ha condiviso una storia in cui mostra il kit Space Jam: A New Legacy che Xbox gli ha inviato. Dal ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 19 luglio 2021)e Warner Media stanno collaborando insieme per promuovere il film Space Jam: A New Legacy. Parte della campagna è stata quella di inviare dei kit speciali ai media, alle celebrità e agli influencer, con i prodotti del marchio di gioco e del film. Questa campagna ha portato recentemente ad una situazione alquanto divertente in cui DJ, un famoso produttore hip hop, ha ricevuto il suo kit con unaS pensando si trattasse di un altoparlante. Attraverso Instagram, DJha condiviso una storia in cui mostra il kit Space Jam: A New Legacy chegli ha inviato. Dal ...

