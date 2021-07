Velo islamico, Erdogan a gamba tesa sulla Ue (Di lunedì 19 luglio 2021) Il presidente turco si è scagliato contro la sentenza della Corte Europea che ha dichiarato legittimo il divieto di indossare il Velo nei luoghi di lavoro Leggi su ilgiornale (Di lunedì 19 luglio 2021) Il presidente turco si è scagliato contro la sentenza della Corte Europea che ha dichiarato legittimo il divieto di indossare ilnei luoghi di lavoro

