Vaccinare i bambini e obbligare chi lavora col pubblico | dice Guido Rasi

(Di lunedì 19 luglio 2021) «Serve un piano nazionale per monitorare l’andamento della vaccinazione in previsione del calo dell’immunità e di nuove varianti: chi è coperto, con quante dosi, da quanto tempo e con quali risultati». Per, professore ordinario di Microbiologia all’Università di Roma Tor Vergata e consulente per l’emergenza del generale Figliuolo, è questa la battaglia urgente dopo aver vinto quella del sequenziamento. Non bisogna ridursi a inseguire il virus,in un’intervista alla Stampa. «È importante monitorare come gli italiani reagiscano alla vaccinazione. La terza dose di massa non ha senso, ma per immunodepressi e anziani potrebbe ...