“Un positivo sull’aereo”. Tokyo 2020, ansia per 37 atleti azzurri. Ora il rischio è grosso (Di lunedì 19 luglio 2021) Quattro giorni all’inizio dei giochi olimpici di Tokyo 2020, la tensione sale. Pochi giorni fa la notizia del ‘salto’ della bolla con 3 positivi trovati all’interno del villaggio. Lo aveva comunicato il Comitato organizzatore. Si trattava di due giocatori della nazionale sudafricana di calcio e di un allenatore della stessa squadra, tutti ora in quarantena secondo quanto reso noto dal Comitato olimpico sudafricano. I giocatori contagiati sono Thabiso Monyane e Kamohelo Mahlatsi, positivo anche l’analista video Mario Masha. Tutti gli altri membri del team hanno dato due test negativi e i sudafricani hanno assicurato di aver ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 19 luglio 2021) Quattro giorni all’inizio dei giochi olimpici di, la tensione sale. Pochi giorni fa la notizia del ‘salto’ della bolla con 3 positivi trovati all’interno del villaggio. Lo aveva comunicato il Comitato organizzatore. Si trattava di due giocatori della nazionale sudafricana di calcio e di un allenatore della stessa squadra, tutti ora in quarantena secondo quanto reso noto dal Comitato olimpico sudafricano. I giocatori contagiati sono Thabiso Monyane e Kamohelo Mahlatsi,anche l’analista video Mario Masha. Tutti gli altri membri del team hanno dato due test negativi e i sudafricani hanno assicurato di aver ...

Advertising

sportli26181512 : Coronavirus in Italia: il bollettino dei contagi, i dati e le news di oggi: Un giornalista italiano è risultato pos… - sportmediaset : Italbasket e ciclismo: un positivo sullo stesso volo per #Tokyo Sull'aereo partito da Fiumicino anche la squadra di… - bennygiardina : Gli atleti italiani che hanno viaggiato sull'aereo per Tokyo con un giornalista risultato positivo al Covid-19 (ele… - SignorShark : @emmea90 Non sto capendo più un cazzo, ma non voglio vivere con l’angoscia che mi chiamino dicendo “uno sull’aereo… - cecilia99250537 : @Danila0909 @Qua_Agatha A meno che non trovano qualche positivo sull aereo allora ti tocca fare la quarantena -

Ultime Notizie dalla rete : positivo sull’aereo Dramma sull'aereo di ritorno a Malta, "9 positivi al Covid": ecco che fine fanno i passeggeri col Green Pass Liberoquotidiano.it