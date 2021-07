Traffico Roma del 19-07-2021 ore 18 | 30

(Di lunedì 19 luglio 2021) LuceverdeBuonasera dalla redazione Studio Stefano Baiocchi invariata la situazione al nord disulla Flaminia penalizzata da un grave incidente incidente che sta provocando ancora lunghe code tra il bivio per Sacrofano e Riano nelle due direzioni di marcia possiamo sul raccordo anulare perintenso Code in carreggiata interna tra le uscite che sia visto il Salaria sempre in casa interna code a tratti a partire dalla Nomentana fino all’uscita La Rustica e successivamente tra Tuscolana e Appia in carreggiata esterna alla situazione vede nella zona sud e rallentamenti che cosa tratti tra le uscite Pontina e ...

