Perché è fondamentale ricordare le vittime Lgbt dell’Olocausto

(Di lunedì 19 luglio 2021) Pierre Seel, un diciasettenne francese proveniente da una famiglia benestante alsaziana, era un ragazzo estroverso e alla moda, che sognava di studiare sartoria a Lille. Era un giovane come tanti altri, con una vita tranquilla e spensierata, eccetto per un segreto che nascondeva a tutti: la sua omosessualità. Un giorno la sua vita cambiò per sempre. A sua insaputa, finì per trovarsi su una lista di omosessuali stilata dalla polizia locale - siamo a poco dopo l’invasione tedesca dell’Alsazia - e venne convocato dalla Gestapo. Dopodiché, fu sottoposto a un interrogatorio serrato e venne mandato al campo di Vorbruck-Schirmeck. In mezzo alle atrocità e alle torture che visse in quei mesi, vi ...