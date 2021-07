Pegasus, decine di giornalisti illegalmente intercettati in tutto il mondo (Di lunedì 19 luglio 2021) Il software israeliano Pegasus è stato usato per intercettazioni illegali ai danni di attivisti e giornalisti. Sotto controllo anche ministri e autorità religiose. A rivelare il nuovo caso di spionaggio un’inchiesta di diverse organizzazioni giornalistiche riunite in un consorzio denominato Pegasus project Il software Pegasus e lo spionaggio illegale contro attivisti e giornalisti decine di giornalisti spiati con Pegasus, fonte lacnews24.irPegasus è un software israeliano che attacca i cellulari consentendo di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 19 luglio 2021) Il software israelianoè stato usato per intercettazioni illegali ai danni di attivisti e. Sotto controllo anche ministri e autorità religiose. A rivelare il nuovo caso di spionaggio un’inchiesta di diverse organizzazioniche riunite in un consorzio denominatoproject Il softwaree lo spionaggio illegale contro attivisti edispiati con, fonte lacnews24.irè un software israeliano che attacca i cellulari consentendo di ...

Advertising

ArturoMarghera : RT @francofontana43: Grazie anche al software israeliano Pegasus… Fare il giornalista, e farlo per davvero, è un mestiere sempre più perico… - carmen_distaso : RT @francofontana43: Grazie anche al software israeliano Pegasus… Fare il giornalista, e farlo per davvero, è un mestiere sempre più perico… - th0m_r0nc : RT @francofontana43: Grazie anche al software israeliano Pegasus… Fare il giornalista, e farlo per davvero, è un mestiere sempre più perico… - NoiNotizie : RT @francofontana43: Grazie anche al software israeliano Pegasus… Fare il giornalista, e farlo per davvero, è un mestiere sempre più perico… - mariandres2014 : RT @francofontana43: Grazie anche al software israeliano Pegasus… Fare il giornalista, e farlo per davvero, è un mestiere sempre più perico… -