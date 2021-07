Paradisi presidente provinciale Cna | ' Avanti con il green pass | è fondamentale Non sopporteremmo un terzo lockdown'

Advertising

Maurizio, confermato dall'assemblea elettivaprovinciale della Cna. Partiamo dal tema del giorno, i green pass. 'Credo fortemente nei vaccini. Non si può vivere nell'obbligatorietà di ...... l'autobiografia di Andrea Carandini, archeologo illustre,del Fai, e dove il nome di ... lo sterminato proliferare editorial - politico di terzomondismo, teologia della liberazione,...Maurizio Paradisi, confermato dall’assemblea elettiva presidente provinciale della Cna. Partiamo dal tema del giorno, i green pass. «Credo fortemente nei vaccini. Non si ...L’Assemblea di Cna Territoriale di Ancona ha visto riconfermare all’unanimità Maurizio Paradisi presidente per il mandato 2021-2025. "Voglio fare in primo luogo un sincero ringraziamento ai componenti ...