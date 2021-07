Omicidio in una Rsa in Alto Adige: 87enne fa visita alla compagna di 78 anni e la uccide con una coltellata al cuore. Arrestato (Di lunedì 19 luglio 2021) Ha fatto visita alla compagna 78enne in una Rsa a Lana, in Alto Adige. Poi, mentre erano seduti su una panchina del parco della struttura, secondo le ricostruzioni, ha estratto dalla tasca un coltello da cucina e l’ha colpita al cuore. Un uomo di 87 anni, Karl Engelmayr è stato Arrestato con l’accusa di aver ucciso la compagna, ospite della residenza sanitaria per anziani, Maria Waschgler. L’Omicidio è accaduto nel tardo pomeriggio di domenica 18 luglio, nel giardino della casa di riposo Lorenzrhof, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 19 luglio 2021) Ha fatto78enne in una Rsa a Lana, in. Poi, mentre erano seduti su una panchina del parco della struttura, secondo le ricostruzioni, ha estratto dtasca un coltello da cucina e l’ha colpita al. Un uomo di 87, Karl Engelmayr è statocon l’accusa di aver ucciso la, ospite della residenza sanitaria per anziani, Maria Waschgler. L’è accaduto nel tardo pomeriggio di domenica 18 luglio, nel giardino della casa di riposo Lorenzrhof, ...

