Oggi è il “Freedom Day” in Gb ma il Premier Johnson è in quarantena (Di lunedì 19 luglio 2021) Oggi è il “Freedom Day” in Gb, l’abolizione di quasi tutte le restrizioni anti-Covid. Intanto il Premier Boris Johnson, dopo le critiche, è entrato in quarantena Il Premier britannico Boris Johnson (Getty Images)Oggi è il “Freedom Day” in Gran Bretagna, cioè l’abolizione di quasi tutte le restrizioni introdotte in funzione di contenimento del contagio da Covid-19. Il Premier Boris Johnson ha invitato alla cautela e alla prudenza dal momento che il famigerato Covid continua a infettare i sudditi di Sua ... Leggi su ck12 (Di lunedì 19 luglio 2021)è il “Day” in Gb, l’abolizione di quasi tutte le restrizioni anti-Covid. Intanto ilBoris, dopo le critiche, è entrato inIlbritannico Boris(Getty Images)è il “Day” in Gran Bretagna, cioè l’abolizione di quasi tutte le restrizioni introdotte in funzione di contenimento del contagio da Covid-19. IlBorisha invitato alla cautela e alla prudenza dal momento che il famigerato Covid continua a infettare i sudditi di Sua ...

