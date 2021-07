Nintendo Switch Pro: la Grande N non ha piani oltre l’OLED (Di lunedì 19 luglio 2021) Il modello OLED di Nintendo Switch non prevede piani per un ipotetico modello Pro: riportiamo il gelido no-comment del colosso di Kyoto Un’analisi di mercato della stampa estera ha suggerito che il margine di guadagno del modello OLED di Nintendo Switch comporti una sorta di “melina” da parte della Grande N, ma non ci sono piani di sorta per il tuttora ipotetico modello Pro. Nonostante l’annuncio di un nuovo modello pieno di caratteristiche, la ruota dei rumor non si è fermata. Non possiamo interamente biasimare la scena speculativa: i componenti nuovi della console ... Leggi su tuttotek (Di lunedì 19 luglio 2021) Il modello OLED dinon prevedeper un ipotetico modello Pro: riportiamo il gelido no-comment del colosso di Kyoto Un’analisi di mercato della stampa estera ha suggerito che il margine di guadagno del modello OLED dicomporti una sorta di “melina” da parte dellaN, ma non ci sonodi sorta per il tuttora ipotetico modello Pro. Nonostante l’annuncio di un nuovo modello pieno di caratteristiche, la ruota dei rumor non si è fermata. Non possiamo interamente biasimare la scena speculativa: i componenti nuovi della console ...

