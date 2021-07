Napoli blindata per il G20: da Palazzo Reale al Lungomare ecco le aree off limits per auto e pedoni. Rischio caos (Di lunedì 19 luglio 2021) Stop al traffico e alla sosta, in alcune zone, anche al transito pedonale nelle aree del Lungomare e in quelle vicine al Palazzo Reale a Napoli dal 20 al 23 luglio: sono alcuni dei contenuti dell’ordinanza del Comune di Napoli “in vista degli eventi di rilievo internazionale connessi al G20” sui temi del clima, dell’ambiente e dell’energia che si svolgerà in città da domani fino a venerdì 23 luglio. Tra le aree maggiormente interessate ai vincoli Via Partenope (zona alberghi sul Lungomare), il perimetro di Palazzo Reale e ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 19 luglio 2021) Stop al traffico e alla sosta, in alcune zone, anche al transito pedonale nelledele in quelle vicine aldal 20 al 23 luglio: sono alcuni dei contenuti dell’ordinanza del Comune di“in vista degli eventi di rilievo internazionale connessi al G20” sui temi del clima, dell’ambiente e dell’energia che si svolgerà in città da domani fino a venerdì 23 luglio. Tra lemaggiormente interessate ai vincoli Via Partenope (zona alberghi sul), il perimetro die ...

