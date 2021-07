Laura Cremaschi in terrazza in bianco e nero | costume esplosivo | come lei!

Advertising

fabbianorozzang : RT @dea_channel: buona serata con la divina Laura Cremaschi ??????????????????? - dea_channel : buona serata con la divina Laura Cremaschi ??????????????????? - serjigno81 : @cmdotcom ??ma soprattutto…chi cazzo é Laura cremaschi??? - ReTwitStorm_ita : '#Inchinatevi', #Laura #Cremaschi fa #Festa con il #Tricolore. E CHE FOTO! - LALAZIOMIA : 'Inchinatevi', Laura Cremaschi fa festa con il tricolore. E CHE FOTO! -

Ultime Notizie dalla rete : Laura Cremaschi

BlogLive.it

fa impazzire i suoi followers su Instagram anche oggi, lo scatto è più 'sobrio' del solito ma non fa differenza: che schianto. Ci fa impazzire abitualmente durante l'anno con le sue ...1 Showgirl ed ex tentatrice di Temptation Island Vip ,è delle stelle del programma di Paolo Bonolis, Avanti un altro . Nata a Bergamo nel 1987,si trasferisce poi a Milano, dove, dopo il diploma, fa il suo ingresso nel mondo della ...Laura Cremaschi si presenta in terrazza in bianco e nero, ma il lunedì è rosso fuoco: il costume che indossa è a dir poco esplosivo, come lei!Contro ogni scaramanzia, Laura Cremaschi nella giornata di ieri aveva ironizzato sulla tensione prepartita dell'Italia contro l'Inghilterra. Un video girato in intimo tricolore in cui "svecchiava ...