(Di lunedì 19 luglio 2021) la settimana delladell'Allegri - bis. Iniziati i lavori martedì scorso, dopo una decina di giorni di lavoro arriverà il primo test in campo:, in attesa dell'ufficialità. Non come ...

Advertising

Yuro_23 : RT @Gazzetta_it: Juve, sabato la prima uscita. Il 31 luglio il “Berlusconi” poi il Gamper col Barcellona #Juventus - sportli26181512 : Juve, sabato la prima uscita. Il 31 luglio il 'Berlusconi' poi il Gamper col Barcellona: Juve, sabato la prima usci… - Gazzetta_it : Juve, sabato la prima uscita. Il 31 luglio il “Berlusconi” poi il Gamper col Barcellona #Juventus - MaryDiDio2 : Gazzetta dello sport ??Allegri parte forte. I giocatori scherzando ammettono: “Ritmi massacranti”Tante doppie sedute… - ArturoDb72 : RT @lucabianchin7: L'amichevole tra #Juve e #Milan di sabato prossimo è sempre meno probabile. Il programma della Juve per le prossime set… -

Ultime Notizie dalla rete : Juve sabato

..., in attesa dell'ufficialità. Non come si diceva subito un test di alto livello contro il Milan, ma una squadra di altro livello ancora da annunciare. E d'altra parte è ancora una mezza, ......trofeo Berlusconi era il primo confronto importante d'estate e ha visto di fronte spessissimo... Manca ancora ufficialità (mancano ancora alcuni dettagli), ma è certo che31 luglio all'...In casa Juventus si attende l’incontro di calciomercato con l’agente Mendes per il futuro di Cristiano Ronaldo, ma secondo ‘Sport’ è vicino al PSG. A circa una settimana dall’atteso ritorno di Cristia ...«Dopo una stagione un po’ tribolata, con il ritorno di Allegri la Juve partirà per vincere di nuovo» Queste le sue dichiarazioni sul tecnico toscano. Da Sarri alla Lazio a Mourinho alla Roma, passando ...