Incontro Conte-Draghi | sulla Giustizia i toni si abbassano | «Dal M5s atteggiamento costruttivo Fiducia? Non se n’è parlato» – Il video

(Di lunedì 19 luglio 2021) «È stato unproficuo, molto cordiale, ci siamo confrontati su molti temi:situazione politica ed economica in generale». Queste le prime parole dell’ex premier e attuale leader in pectore del M5s, Giuseppe, dopo l’a Palazzo Chigi con il presidente Mario. «Ho ribadito e anticipato il pieno sostegno, ovviamente in continuità da parte del M5s, per il completamento del piano vaccinale e il sostegno per la politica sanitaria – ha proseguito-. Ora c’è una recrudescenza per quanto riguarda il numero dei contagi, non possiamo abbassare la guardia». ...

Ma sostengo il Movimento 5 Stelle" così l'ex presidente del Consiglio Giuseppeal termine dell'con Mario Draghi a Palazzo Chigi.RISIKO/ Se in Germania un'alluvione può decidere in corsa l'esito del voto L'trae Draghi a Palazzo Chigi ha visto uno scambio considerato " proficuo " dall'avvocato pugliese sui temi ...“Ho pensato di non candidarmi alle suppletive, anche se c’era la disponibilità di un seggio, perché in questo momento per me è prioritario”. Così il leader M5S in pectore, Giuseppe Conte, al termine d ...«Ho assicurato l'atteggiamento costruttivo da parte del M5S. Anche durante i lavori parlamentari adesso daremo il nostro contributo per migliorare e velocizzare i processi». Lo ...