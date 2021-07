In cabina di regia green pass e nuovi parametri per le zone gialle (Di lunedì 19 luglio 2021) Sei ricoveri in più in terapia intensiva ieri, nei reparti ordinari più 52: la variante Delta si espande e gli ospedali cominciano a registrarne l’effetto. Necessario quindi adeguare la strategia di contenimento. Il governo propone un cambio nei parametri che determinano le fasce di colore dei territori e l’estensione dell’utilizzo del green pass. Oggi pomeriggio si riunirà la Conferenza delle regioni per arrivare a una posizione comune sui due temi, posizione che verrà sottoposta domani alla Conferenza unificata Stato – … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di lunedì 19 luglio 2021) Sei ricoveri in più in terapia intensiva ieri, nei reparti ordinari più 52: la variante Delta si espande e gli ospedali cominciano a registrarne l’effetto. Necessario quindi adeguare la strategia di contenimento. Il governo propone un cambio neiche determinano le fasce di colore dei territori e l’estensione dell’utilizzo del. Oggi pomeriggio si riunirà la Conferenza delle regioni per arrivare a una posizione comune sui due temi, posizione che verrà sottoposta domani alla Conferenza unificata Stato – … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

