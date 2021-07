Freedom Day: In UK via mascherine e restrizioni (Di lunedì 19 luglio 2021) In Inghilterra è tempo di Freedom Day. La giornata della libertà da mascherine e restrizioni anti-Covid. Dalla mezzanotte di oggi si festeggia, nonostante la curva dei contagi sia tornata a salire Dalla mezzanotte di oggi in Inghilterra sono state revocate quasi tutte le restrizioni anti-Covid. Si festeggia il Freedom Day, il giorno della libertà dalle mascherine e altre privazioni legate alla pandemia. Il clima di festa impazza, nonostante la curva dei contagi sia tornata a salire. In Inghilterra è quindi tempo di Freedom Day. Club e locali lavorano a pieno ... Leggi su zon (Di lunedì 19 luglio 2021) In Inghilterra è tempo diDay. La giornata della libertà daanti-Covid. Dalla mezzanotte di oggi si festeggia, nonostante la curva dei contagi sia tornata a salire Dalla mezzanotte di oggi in Inghilterra sono state revocate quasi tutte leanti-Covid. Si festeggia ilDay, il giorno della libertà dallee altre privazioni legate alla pandemia. Il clima di festa impazza, nonostante la curva dei contagi sia tornata a salire. In Inghilterra è quindi tempo diDay. Club e locali lavorano a pieno ...

borghi_claudio : Con 50 mila casi al giorno... noi siamo a 3mila Covid, scatta il Freedom Day in Inghilterra: stop alle restrizioni - MediasetTgcom24 : In Inghilterra è scattato il Freedom Day, stop restrizioni da Covid #freedomday - Agenzia_Ansa : Covid, è scattato il Freedom Day: in Inghilterra stop alle restrizioni. Scozia e Galles mantengono l'obbligo di mas… - dicapodistria : RT @GuidoDeMartini: ????OGGI SCATTA IN GRAN BRETAGNA IL FREEDOM DAY????La Gran Bretagna, nonostante la variante Delta vada avanti, revoca le re… - ClaudioNY77 : RT @borghi_claudio: Con 50 mila casi al giorno... noi siamo a 3mila Covid, scatta il Freedom Day in Inghilterra: stop alle restrizioni ht… -